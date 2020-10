Cciaa Roma | buon lavoro a Tagliavanti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)– “A Lorenzo, uomo concreto e lontano dalle liturgie di palazzo, dico una cosa sola:! In questi anni hai dimostrato grande energia e coraggio in una citta’ non facile come, affrontando con serieta’ e senza demagogia una stagione anche politica e istituzionale che queste qualita’ ha dimostrato di non averne affatto. Forza Lorenzo!”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.