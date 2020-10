Apple TV in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S? (Di giovedì 1 ottobre 2020) A quanto pare, stando a 9to5mac.com, sembra che Apple TV sia in arrivo su console Xbox e PlayStation, quindi anche su PS5 e Xbox Series X/S.Alla fine di settembre, un utente Twitter ha pubblicato un tweet in cui mostrava la disponibilità di Apple TV per i membri del programma Xbox Insider.Questo ha subito suggerito il possibile lancio del servizio sulle console di Microsoft.Tuttavia, in seguito, altre fonti hanno confermato l'arrivo di Apple TV anche sulle piattaforme PlayStation.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) A quanto pare, stando a 9to5mac.com, sembra cheTV sia insu consolee PlayStation, quindi anche su PS5 eX/S.Alla fine di settembre, un utente Twitter ha pubblicato un tweet in cui mostrava la disponibilità diTV per i membri del programmaInsider.Questo ha subito suggerito il possibile lancio del servizio sulle console di Microsoft.Tuttavia, in seguito, altre fonti hanno confermato l'diTV anche sulle piattaforme PlayStation.Leggi altro...

Corriere : In arrivo le nuove emoji di Apple: dallo sposo col velo al Covid-19. E c’è pure la lapide - TerryEmpyre : RT @Corriere: In arrivo le nuove emoji di Apple: dallo sposo col velo al Covid-19. E c’è pure la lapide - LolloNicolao : Sapevate che stanno per arrivare delle nuove emoji nelle tastiere dei vostri smartphone? Sul @Corriere vi parliamo… - Ultimoprezzo : È pronta la nostra recensione delle offerte sottocosto in arrivo da #MediaWorld - PHONETHRONE2012 : Apple TV per Xbox e PlayStation, l'app in arrivo sulle console di Microsoft e Sony -