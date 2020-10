Adidas svela il pallone per i gironi della Champions 20/21 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Adidas ha svelato ufficialmente il pallone per la fase a gironi della UEFA Champions League di questa stagione, che inizierà il 20 ottobre. Per la prima volta, il pallone è caratterizzato da un design unico che crea profondità attraverso la sovrapposizione di grafiche di colori diversi. Il design dinamico avvolge le celebri stelle royal blue, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020)hato ufficialmente ilper la fase aUEFALeague di questa stagione, che inizierà il 20 ottobre. Per la prima volta, ilè caratterizzato da un design unico che crea profondità attraverso la sovrapposizione di grafiche di colori diversi. Il design dinamico avvolge le celebri stelle royal blue, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

