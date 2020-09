“Voglio fare l’amore con te”, Elisabetta Gregoraci e la frase hot a Pierpaolo Pretelli (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci vuole fare l’amore con Pierpaolo Pretelli. Il popolo di Twitter sta letteralmente impazzendo. Pare infatti che la ex moglie di Briatore, abbia rivelato al modello questo desiderio, mentre si trovavano in piscina. “Voglio fare l’amore con te”, Elisabetta Gregoraci hot con Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli è andato di corsa a raccontarlo a Matilde... L'articolo “Voglio fare l’amore con te”, Elisabetta Gregoraci e la frase hot a Pierpaolo Pretelli (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 settembre 2020)vuolel’amore con. Il popolo di Twitter sta letteralmente impazzendo. Pare infatti che la ex moglie di Briatore, abbia rivelato al modello questo desiderio, mentre si trovavano in piscina. “Vogliol’amore con te”,hot conè andato di corsa a raccontarlo a Matilde... L'articolo “Vogliol’amore con te”,e lahot a) proviene da Blog Tivvù - La ...

