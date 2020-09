Ue: Conte, 'su Recovery sereno, impossibile non procedere speditamente' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund? "No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere speditamente". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti tornando a piedi dalla sede della stampa estera. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Preoccupato dal rischio stallo in Ue sulFund? "No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non". Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo a una domanda dei cronisti tornando a piedi dalla sede della stampa estera.

