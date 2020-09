Roshelle | «Io con lei | e quella voglia di lasciare il segno»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A mezzanotte e ventitré qualcosa si crepa e si spezza. Le certezze che fino al giorno prima ti tenevano per mano e ti scaldavano il cuore non ci sono più, e l’unica cosa che resta da fare è prenderne atto e tirare avanti. È quello che è successo a Roshelle, che sceglie di concentrare nel suo nuovo singolo, 00.23, le immagini scontornate di un flusso di coscienza, gli impulsi creativi che l’hanno sempre portata a mettere su carta i dissidi che la tormentavano per affrontarli una volta per tutte, guardandoli in faccia. «È l’inizio di un percorso importante per me, perché sento di aver finalmente trovato un appoggio alla mia pazzia musicale, estetica e creativa» spiega Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, 24 anni, ex concorrente della decima edizione di X Factor, al telefono da Milano, pronta a ripartire, a mettersi in gioco, a elaborare tutto quello che ha vissuto in un tempo passato per condividerlo per la prima volta con il suo pubblico.