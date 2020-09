Real Madrid: Jovic ancora a secco, risolve tutto Vinicius Jr (Di mercoledì 30 settembre 2020) Madrid, SPAGNA, - Faticoso successo per il Real Madrid , che s'impone sul Valladolid presieduto dal Fenomeno Ronaldo grazie a una rete solitaria del subentrato Vinicius Jr , in una giornata ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020), SPAGNA, - Faticoso successo per il, che s'impone sul Valladolid presieduto dal Fenomeno Ronaldo grazie a una rete solitaria del subentratoJr , in una giornata ...

ZZiliani : Parliamo di due pianeti differenti, certo: almeno per ora. Ma 24 anni dopo, forse l’Inter ha fatto al Real Madrid q… - ZZiliani : A distanza di 7 giorni, e ben sapendo che il Genoa è il Genoa come il Parma era il Parma (non il Real Madrid, insom… - DiMarzio : #ASRoma su Borja Mayoral: trattativa in corso col #RealMadrid - FaRockBen : RT @nortonsig: Real Madrid Borussia Lazio Bruge - sportli26181512 : Real Madrid: Jovic ancora a secco, risolve tutto Vinicius Jr: Seconda vittoria di fila per i blancos, che dopo il c… -