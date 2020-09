Quattro astronauti americani voteranno dallo spazio

startup_italia : I “fuorisede” di USA 2020: la NASA farà votare quattro astronauti nello spazio -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro astronauti

swissinfo.ch

È previsto per fine ottobre il primo volo operativo di un equipaggio della Crew Dragon della SpaceX, per la Stazione Spaziale, dopo il volo di prova ...È previsto per fine ottobre il primo volo operativo di un equipaggio della Crew Dragon della SpaceX, per la Stazione Spaziale, dopo il volo di ...