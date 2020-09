Possibile usare l’app Immuni anche fuori dall’Italia dal 17 ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’app Immuni è pronta ad esplorare nuovi orizzonti, visto che, come riportato dall’agenzia ANSA, a partire dal 17 ottobre Italia, Germania e Irlanda si connetteranno al sistema dell’Unione Europea per il tracciamento dei contatti relativi al Covid-19, il Coronavirus che da un po’ di mesi a questa parte sta paralizzando il mondo intero. La notizia sembra essere rimbalzata da alcuni funzionari di alto grado della Commissione Europea: questo non vuol dire che bisognerà scaricare un’applicazione diversa da Immuni, dato che il sistema realizzato dall’UE, che ricordiamo chiamarsi ‘Gateway‘, non richiede nuove installazioni ai cittadini del Vecchio Continente. L’app Immuni, dal 17 ottobre in poi, funzionerà anche per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’appè pronta ad esplorare nuovi orizzonti, visto che, come riportato dall’agenzia ANSA, a partire dal 17Italia, Germania e Irlanda si connetteranno al sistema dell’Unione Europea per il tracciamento dei contatti relativi al Covid-19, il Coronavirus che da un po’ di mesi a questa parte sta paralizzando il mondo intero. La notizia sembra essere rimbalzata da alcuni funzionari di alto grado della Commissione Europea: questo non vuol dire che bisognerà scaricare un’applicazione diversa da, dato che il sistema realizzato dall’UE, che ricordiamo chiamarsi ‘Gateway‘, non richiede nuove installazioni ai cittadini del Vecchio Continente. L’app, dal 17in poi, funzioneràper ...

Ultime Notizie dalla rete : Possibile usare Possibile usare l'app Immuni anche fuori dall'Italia dal 17 ottobre OptiMagazine Narcisismo patologico, la testimonianza: “Se ne può uscire a testa alta”

Come avviene tutto questo sui social? Può fare degli esempi significativi per capire quando è il caso di alzare il livello di guardia? Un narcisista patologico usa un modus operandi che segue tre fasi ...

First Issue #69: spade, tarocchi e immortali gigantesse verdi

Il martedì e il mercoledì in USA sono i giorni dedicati all’uscita dei nuovi albi ... Un numero 1 che in realtà può essere visto come un “numero 13 mascherato” dei mensili X-Men ed Excalibur, visto ...

