Per Bassetti il focolaio al Genoa è 'la Waterloo dei tamponi'. Basta con queste sparate! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, il mondo del calcio è sotto "shock". Il motivo è semplice: dopo la partita Napoli-Genoa, finita sei a zero per i partenopei, ben 10 giocatori del Genoa sono risultati positivi ai tamponi Covid-19. Ancora prima di giocare, nella giornata di sabato erano stati evidenziati i primi due casi: Mattia Perin e Lasse Schone. La partita doveva essere posticipata, ma il denaro del mondo del calcio "pesa" di più della salute pubblica. Al fine di giocare comunque, prima di partire per il capoluogo campano, tutti i giocatori del Genoa sono stati sottoposti a due giri di tamponi, risultati negativi. Tuttavia, al ritorno a Genova, molti hanno manifestato sintomi tipici del Covid-19 e la squadra è stata di nuovo testata al tampone. I risultati hanno ...

