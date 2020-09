Modugno: non vuole farsi misurare la temperatura per entrare nel negozio, nella lite con il vigilante spunta la mazza da baseball Intervento dei carabinieri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La scorsa sera i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno sono stati chiamati per sedare un’accesa discussione scaturita tra un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale del luogo ed un cliente a cui non veniva concesso di accedere nel locale poiché si rifiutava di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. I due si rendevano protagonisti di minacce reciproche e si fronteggiavano, armati rispettivamente di mazza da baseball e di coltello delle quali si disfacevano all’arrivo dei militari. Le immediate ricerche hanno permesso di rinvenire la sola mazza da baseball precedentemente brandita, che veniva sottoposta a sequestro. Per i due ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: La scorsa sera idella Sezione Radiomobile della Compagnia disono stati chiamati per sedare un’accesa discussione scaturita tra un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale del luogo ed un cliente a cui non veniva concesso di accedere nel locale poiché si rifiutava di sottoporsi alla misurazione dellacorporea. I due si rendevano protagonisti di minacce reciproche e si fronteggiavano, armati rispettivamente didae di coltello delle quali si disfacevano all’arrivo dei militari. Le immediate ricerche hanno permesso di rinvenire la soladaprecedentemente brandita, che veniva sottoposta a sequestro. Per i due ...

