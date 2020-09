Genoa, Preziosi: “Mi sento mortificato, mi auguro non emergano positività nel Napoli” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo sempre stati attenti e rispettosi nell’applicazione delle norme e non avevamo mai riscontrato positività. Ditemi, chi mai se lo sarebbe aspettato? Adesso mi sento un po’ mortificato“. Queste sono le parole di Enrico Preziosi, presidente del Genoa intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Il mio pensiero adesso va ai giocatori, la speranza è che i giocatori restino asintomatici e non ci siano conseguenze – spiega Preziosi evidenziando che alcuni di loro hanno la febbre ma la situazione resta sotto controllo – Sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone. Forse con il senno di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo sempre stati attenti e rispettosi nell’applicazione delle norme e non avevamo mai riscontrato positività. Ditemi, chi mai se lo sarebbe aspettato? Adesso miun po’“. Queste sono le parole di Enrico, presidente delintervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Il mio pensiero adesso va ai giocatori, la speranza è che i giocatori restino asintomatici e non ci siano conseguenze – spiegaevidenziando che alcuni di loro hanno la febbre ma la situazione resta sotto controllo – Sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Miche nontra loro positività al tampone. Forse con il senno di ...

