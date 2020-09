Genoa, Faggiano: “Non possiamo giocare contro il Torino, a breve i nomi dei positivi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe”. Queste le parole del direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione che sta vivendo il club rossoblù con la conferma della positività di 14 tesserati, di cui 10 calciatori e 4 membri dello staff della prima squadra. “A breve comunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l’elenco completo” ha aggiunto Faggiano. Il direttore sportivo è poi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, nonsabatoilanche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe”. Queste le parole del direttore sportivo del, Daniele, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione che sta vivendo il club rossoblù con la conferma della positività di 14 tesserati, di cui 10 calciatori e 4 membri dello staff della prima squadra. “Acomunicheremo l’elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l’elenco completo” ha aggiunto. Il direttore sportivo è poi ...

