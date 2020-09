Doppietta di Galabinov, Spezia vince 2-0 in casa dell'Udinese (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE (ITALPRESS) – Alla Dacia Arena lo Spezia centra la prima vittoria in Serie A battendo in trasferta l'Udinese per 2-0 nel recupero della prima giornata. Decisiva la Doppietta di Galabinov.Avvio sprint della formazione di Italiano che dopo soli due minuti sblocca il risultato con una punizione di Ricci, ma l'intervento del Var segnala la posizione in fuorigioco di Verde e la rete viene annullata. Con il passare dei minuti, gli uomini di Gotti iniziano a prendere le misure e arrivano occasioni importanti da una parte e dall'altra. Al 17′ grande spunto di Maggiore che lungo la corsia mancina vince un contrasto e arriva sul fondo per mettere in mezzo. Cross per Verde che si coordina con il destro ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE (ITALPRESS) – Alla Dacia Arena locentra la prima vittoria in Serie A battendo in trasferta l'per 2-0 nel recuperoa prima giornata. Decisiva ladi.Avvio sprinta formazione di Italiano che dopo soli due minuti sblocca il risultato con una punizione di Ricci, ma l'intervento del Var segnala la posizione in fuorigioco di Verde e la rete viene annullata. Con il passare dei minuti, gli uomini di Gotti iniziano a prendere le misure e arrivano occasioni importanti da una parte e dall'altra. Al 17′ grande spunto di Maggiore che lungo la corsia mancinaun contrasto e arriva sul fondo per mettere in mezzo. Cross per Verde che si coordina con il destro ma è provvidenziale il salvataggio sulla linea di ...

SerieA : La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio - CorriereCitta : Doppietta di Galabinov, Spezia vince 2-0 in casa dell’Udinese - pizzico76 : Ma vogliamo parlare di questa #Udinese che perde in casa con lo #Spezia ? Doppietta di #Galabinov ! - bibierre : RT @SerieA: La doppietta di Galabinov ed è storia! Prima vittoria in #SerieATIM per lo @acspezia. ?? #WeAreCalcio - LOL65083075 : ????Serie A-Recupero 1° giornata ??Passeggia l'Inter sul campo del Ciro vigorito contro il Benevento anche se con qua… -

