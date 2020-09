Domenica il Cdm per cambiare i decreti di Salvini ma Pd e grillini litigano ancora (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Consiglio dei ministri è convocato Domenica 4 ottobre alle 20.30. È quanto si apprende da fonti di governo. La prossima riunione del Cdm dovrebbe essere risolutiva per l'approvazione della Nadef e le modifiche ai decreti Sicurezza firmati Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende, sale la tensione nella maggioranza sulle modifiche ai decreti. Fonti del Pd fanno sapere che nel M5S tirano il freno a mano, per un ripensamento su alcuni punti dell'accordo raggiunto l'estate scorsa, in particolare sulla cosiddetta protezione umanitaria. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Consiglio dei ministri è convocato4 ottobre alle 20.30. È quanto si apprende da fonti di governo. La prossima riunione del Cdm dovrebbe essere risolutiva per l'approvazione della Nadef e le modifiche aiSicurezza firmati Matteo. Secondo quanto si apprende, sale la tensione nella maggioranza sulle modifiche ai. Fonti del Pd fanno sapere che nel M5S tirano il freno a mano, per un ripensamento su alcuni punti dell'accordo raggiunto l'estate scorsa, in particolare sulla cosiddetta protezione umanitaria.

