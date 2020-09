Conte soddisfatto: "L'Inter ha una sua idea di gioco" (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - "Sono soddisfatto dopo questa vittoria, perché ho visto come l'idea di gioco che portiamo avanti non sia cambiata, malgrado cambino gli Interpreti, questa sera ben sette. Quest'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - "Sonodopo questa vittoria, perché ho visto come l'diche portiamo avanti non sia cambiata, malgrado cambino glipreti, questa sera ben sette. Quest'...

sportli26181512 : Conte dopo Benevento-Inter: 'Questa squadra mi diverte. Scudetto? Attenzione al Napoli...': L'allenatore nerazzurro… - GioC2392 : @bbbnzl30 @marifcinter Giusto non vuol dire ricca e non hai soddisfatto la richiesta di quantità di Conte. Se non f… - AntoninoHetfiel : @RisorgINT Domanda: se Conte è comunque soddisfatto del giocatore, perché metterlo sul mercato? - nutria978 : @marifcinter Il precampionato lampo non ha dato a Conte la possibilità di provare la retroguardia. Lo si farà in co… - DavideDiStanio : @VeroDeRomanis Io mi limiterei ad essere soddisfatto del mancato rinnovo di #Quota100, per una volta che Conte ha p… -