Commisso: «Senza ricavi impossibile competere con le grandi. Sullo stadio…»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera del club viola e del nuovo stadio. Le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera del futuro del club viola e della costruzione del nuovo stadio. Le sue parole.

ricavi – «Alla Fiorentina mancano i ricavi per competere con le big. L'Inter negli ultimi 20 minuti ha mandato in campo cinque giocatori che messi insieme hanno quasi 25 milioni di ingaggi annui. Netti. Più di quello che costa tutta la squadra della Fiorentina. Abbiamo commissionato alla Deloitte uno studio sull'impatto economico di un nuovo stadio a Firenze. Alla voce "ricavi" l'Inter è seconda con 376 milioni di euro, la Fiorentina nona con 94.

