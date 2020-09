Amazon Prime Day 2020: data, cos’è e quando inizia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Amazon Prime Day 2020: data, cos’è e quando inizia L’Amazon Prime Day 2020 è fissato per metà ottobre. D’altra parte, le offerte sul portale di e-commerce più noto al mondo sono già cominciate. Uno sguardo d’insieme a quello che aspetta i consumatori in visto della prima grande giornata di sconti pre-natalizia.Segui Termometro Politico su Google News Amazon Prime Day: appuntamento a metà ottobre Amazon Prime Day: in Italia comincerà alle ore 00.01 del 13 ottobre e continuerà fino alle ore 23.59 del 14 ottobre 2020. Dunque, il 13 e il 14 ottobre il portale di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020)Day, cos’è eL’Dayè fissato per metà ottobre. D’altra parte, le offerte sul portale di e-commerce più noto al mondo sono già cominciate. Uno sguardo d’insieme a quello che aspetta i consumatori in visto della prima grande giornata di sconti pre-natalizia.Segui Termometro Politico su Google NewsDay: appuntamento a metà ottobreDay: in Italia comincerà alle ore 00.01 del 13 ottobre e continuerà fino alle ore 23.59 del 14 ottobre. Dunque, il 13 e il 14 ottobre il portale di ...

