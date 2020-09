“Voleva farglielo prima di ucciderli”. Daniele e Eleonora, omicidio dell’arbitro: la scoperta degli inquirenti sul 21enne fermato (Di martedì 29 settembre 2020) “La ricostruzione dell’episodio si è resa subito molto complessa perché inizialmente per un lungo tratto della vicenda durata 6/7 giorni e ancora adesso l’unica cosa che non è stata possibile ricostruire, secondo l’impostazione accusatoria, è il movente” che è “è solo parzialmente ricostruito”. A parlare è il procuratore capo del Tribunale di Lecce, Leonardo De Castris, illustrando alla stampa i dettagli del fermo di indiziato di delitto di A.D.M, 21 anni, presunto autore dell’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto lunedì scorso a Lecce. La coppia, 33 anni lui, 30 lei, è stata uccisa a coltellate in un appartamento di via Montello. “Questo per noi ha rappresentato una grande difficoltà iniziale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) “La ricostruzione dell’episodio si è resa subito molto complessa perché inizialmente per un lungo tratto della vicenda durata 6/7 giorni e ancora adesso l’unica cosa che non è stata possibile ricostruire, secondo l’impostazione accusatoria, è il movente” che è “è solo parzialmente ricostruito”. A parlare è il procuratore capo del Tribunale di Lecce, Leonardo De Castris, illustrando alla stampa i dettagli del fermo di indiziato di delitto di A.D.M, 21 anni, presunto autore dell’diDe Santis eManta, avvenuto lunedì scorso a Lecce. La coppia, 33 anni lui, 30 lei, è stata uccisa a coltellate in un appartamento di via Montello. “Questo per noi ha rappresentato una grande difficoltà iniziale ...

chiccamari : @Nicolerega1 @lookandlove Secondo me era stufa di adua che è parla spesso e voleva farglielo sapere tramite un cons… - cfohax : @manuelcomme @nessuno39328107 @lookandlove Il modo è stato sgarbato e qualcuno deve farglielo capire, ma come ho de… - enripress : #ottoemezzo #gruber #andreaorlando Un lapsus calami di Orlando sfuggito a tutti. Riuscite a farglielo correggere? U… - TheEnigma88 : @maxligart Che la Juve voleva far svolgere l’esame è normale, ma di certo non gli ha detto di farglielo passare sen… - salaslafigona : @alvarothekiIIer amo io ho dovuto fare un thread per farglielo dire perché non voleva mostrare i suoi sentimenti ??… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voleva farglielo Quando il Giovane Holden ammazzò John Lennon Pangea.news