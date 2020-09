Via libera al Consorzio unico Tutela Lambrusco (Di martedì 29 settembre 2020) Il Consorzio Tutela Lambrusco è realtà e sarà pienamente operativo a partire dal 1 gennaio del 2021. Dopo il parere favorevole espresso all’unisono lo scorso 26 giugno da parte dei Consigli di Amministrazione, ora è arrivata anche la tappa definitiva con l’approvazione, all’unanimità, da parte delle assemblee dei rispettivi consorzi. Riunitesi lunedì 28 settembre, le assemblee hanno sancito la fusione per incorporazione del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, del Consorzio per la Tutela e la Promozione dei Vini Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa e del Consorzio di Tutela Vini del Reno Doc. Il voto favorevole all’unanimità delle ... Leggi su winemag (Di martedì 29 settembre 2020) Ilè realtà e sarà pienamente operativo a partire dal 1 gennaio del 2021. Dopo il parere favorevole espresso all’unisono lo scorso 26 giugno da parte dei Consigli di Amministrazione, ora è arrivata anche la tappa definitiva con l’approvazione, all’unanimità, da parte delle assemblee dei rispettivi consorzi. Riunitesi lunedì 28 settembre, le assemblee hanno sancito la fusione per incorporazione deldeldi Modena, delper lae la Promozione dei Vini Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa e deldiVini del Reno Doc. Il voto favorevole all’unanimità delle ...

europainitalia : #Coronavirus: via libera di @EUCouncil allo stanziamento di 87,4 mld di € a 16 Paesi UE, nell'ambito dello strument… - MEF_GOV : Via libera della @EU_Commission alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le #PMI. Per saperne di più ?? - Affaritaliani : Scuola, ecco il via libera ai test rapidi Esito del tampone in 20-30 minuti - 09Morini : RT @Ravenna24ore: Via libera alle mascherine trasparenti in scuole con studenti con difficoltà uditive - itastartupvisa : RT @MEF_GOV: Via libera della @EU_Commission alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le #PMI. Per saperne di più ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera MEF, via libera UE a proroga moratoria finanziamenti a PMI Teleborsa L'Aquila, crisi congelata: maggioranza compatta in Consiglio comunale

La quiete prima della tempesta, si direbbe. Stamane, la maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale si è mostrata compatta sui punti ...

Gp Russia: Bottas risponde a tutti i suoi detrattori con il successo

Torna al successo il pilota finlandese della Mercedes, che a fine gara si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi detrattori ...

La quiete prima della tempesta, si direbbe. Stamane, la maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale si è mostrata compatta sui punti ...Torna al successo il pilota finlandese della Mercedes, che a fine gara si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi detrattori ...