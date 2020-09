Siria, Idlib: i bambini tornano a scuola. Le foto (Di martedì 29 settembre 2020) Nel campo di Batenta, a Idlib, nella zona nord-ovest della Siria, i bambini sono tornati a scuola. Nel Paese entrato nel decimo anno di guerra, le scuole sono state più spesso bombardate che frequentate. E i bambini sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto. Per rendersene conto basta pensare che ogni 10 ore, in Siria, un bambino viene ucciso dalle violenze, come spiega l’organizzazione internazionale Save The Children, nel rapporto Fuoco Incrociato. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Nel campo di Batenta, a Idlib, nella zona nord-ovest della Siria, i bambini sono tornati a scuola. Nel Paese entrato nel decimo anno di guerra, le scuole sono state più spesso bombardate che frequentate. E i bambini sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto. Per rendersene conto basta pensare che ogni 10 ore, in Siria, un bambino viene ucciso dalle violenze, come spiega l’organizzazione internazionale Save The Children, nel rapporto Fuoco Incrociato.

Ultime Notizie dalla rete : Siria Idlib Siria, Idlib: i bambini tornano a scuola. Le foto Vanity Fair.it Il Sultano Erdogan muove i tagliagole jihadisti sul fronte armeno

Secondo l'ambasciatore armeno in Russia, la Turchia avrebbe trasferito circa 4.000 miliziani dai distretti settentrionali della Siria all'Azerbaigian. Gli stessi autori dei crimini contro i curdo-siri ...

Forse mercenari dell'Isis già in azione in Nagorno Karabakh

La Turchia avrebbe inviato migliaia di mercenari siriani dell’Isis per combattere contro gli armeni del Nagorno Karabakh. La notizia è stata confermata dall'Osservatorio per i diriti umani in Siria Vi ...

