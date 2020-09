Roma-Juventus: una rondine non fa primavera (Di martedì 29 settembre 2020) La partita giocata domenica sera dalla Juventus contro la Roma è stata parecchio al di sotto delle aspettative. Soprattutto considerando la prestazione offerta dalla squadra di Andrea Pirlo solamente una settimana fa in casa contro la Sampdoria. Nonostante un match giocato molto male, i campioni d’Italia sono riusciti ad acciuffare con coraggio e determinazione un pareggio insperato in dieci contro undici. Da tenere presente anche il fattore fortuna che ha giocato un ruolo fondamentale in favore degli uomini di Pirlo. Domenica sera si è vista una Juventus lenta e macchinosa, incapace di costruire una manovra d’attacco in grado di impensierire la difesa Romanista. Una delle cause della brutta prestazione della Vecchia Signora, la si può attribuire alla formazione iniziale schierata dal ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) La partita giocata domenica sera dallacontro laè stata parecchio al di sotto delle aspettative. Soprattutto considerando la prestazione offerta dalla squadra di Andrea Pirlo solamente una settimana fa in casa contro la Sampdoria. Nonostante un match giocato molto male, i campioni d’Italia sono riusciti ad acciuffare con coraggio e determinazione un pareggio insperato in dieci contro undici. Da tenere presente anche il fattore fortuna che ha giocato un ruolo fondamentale in favore degli uomini di Pirlo. Domenica sera si è vista unalenta e macchinosa, incapace di costruire una manovra d’attacco in grado di impensierire la difesanista. Una delle cause della brutta prestazione della Vecchia Signora, la si può attribuire alla formazione iniziale schierata dal ...

juventusfc : #RomaJuve, le foto della serata ?? - juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Il post partita dell'Olimpico ?? Match report: - PagineRomaniste : Allenamento Roma, scarico per chi ha giocato con la #Juventus. Per il resto del gruppo tecnica individuale e tattic… - liberometodista : Ultimi giorni di #Calciomercato Preso #Hauge, al #Milan manca ancora un DC e un CC La #Juventus in uscita ha tanto… -