Mara Venier | l’appoggio a una persona speciale stupisce

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020)colpisce i suoi follower con un gesto inaspettato su Instagram, non passa di certo inosservato il suo appoggio per una(fonte foto: Instagram, @)C’è qualcosa chenon può proprio dimenticare, il dolore dal sentirsi estromessa dalla Tv. La conduttrice si è vista infatti voltare le spalle in uno dei momenti più difficili della sua vita, quando stava affrontando la malattia di sua madre. Per questo lasa bene cosa significa sentirsi escludere dal proprio lavoro. A un certo punto della sua carriera ha sentito che il suo posto in Rai era finito: “Tramite il mio ...