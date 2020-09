India, ragazza di 19 anni muore dopo uno stupro. Proteste in tutto il Paese (Di martedì 29 settembre 2020) Una ragazza di 19 anni, il cui nome non è stato reso noto dalle autorità Indiane, è morta nella prima mattinata di oggi dopo 15 giorni di agonia a seguito di uno stupro. La giovane è morta a causa delle gravissime ferite inferte, dopo aver lottato per giorni nel suo letto dell’ospedale di New Delhi. La violenza è avvenuta il 14 settembre, nell’area di Uttar Pradesh. Sono stati arrestati gli autori dello stupro. Si tratta di quattro uomini che la ragazza è stata in grado di identificare e denunciare, durante il ricovero in ospedale. Si tratterebbe di uomini appartenenti ad una casta superiore a quella cui apparteneva la giovane. Infatti, la ragazza apparteneva ad una famiglia di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Unadi 19, il cui nome non è stato reso noto dalle autoritàne, è morta nella prima mattinata di oggi15 giorni di agonia a seguito di uno. La giovane è morta a causa delle gravissime ferite inferte,aver lottato per giorni nel suo letto dell’ospedale di New Delhi. La violenza è avvenuta il 14 settembre, nell’area di Uttar Pradesh. Sono stati arrestati gli autori dello. Si tratta di quattro uomini che laè stata in grado di identificare e denunciare, durante il ricovero in ospedale. Si tratterebbe di uomini appartenenti ad una casta superiore a quella cui apparteneva la giovane. Infatti, laapparteneva ad una famiglia di ...

