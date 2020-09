Il Cts sdogana i test rapidi nelle scuole, ma in caso di positivi saranno necessari i tamponi (Di martedì 29 settembre 2020) nelle scuole i test rapidi potranno essere utilizzati solo in caso di screening, per esami, come dire, conoscitivi. Per la diagnosi servirà sempre il tampone, che resta il gold standard, ossia il metodo riconosciuto e validato per rilevare la presenza del virus Sars-CoV2 in un individuo contagiato. E quindi nel caso uno studente risultasse positivo al test antigenico, o test rapido che dir si voglia, dovrà comunque essere sottoposto a tampone. È quanto stabilito nell’accordo di massima siglato oggi nella riunione del Cts nella quale alcuni rappresentanti del ministero della Salute hanno illustrato la bozza della circolare che segnerà l’ingresso nelle scuole dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020)potranno essere utilizzati solo indi screening, per esami, come dire, conoscitivi. Per la diagnosi servirà sempre il tampone, che resta il gold standard, ossia il metodo riconosciuto e validato per rilevare la presenza del virus Sars-CoV2 in un individuo contagiato. E quindi neluno studente risultasse positivo alantigenico, orapido che dir si voglia, dovrà comunque essere sottoposto a tampone. È quanto stabilito nell’accordo di massima siglato oggi nella riunione del Cts nella quale alcuni rappresentanti del ministero della Salute hanno illustrato la bozza della circolare che segnerà l’ingressodei ...

