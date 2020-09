Fincen Files: i segreti di Felix Sater, l'uomo di Donald Trump a Mosca tra Cia e tesori kazaki (Di martedì 29 settembre 2020) Il manager al centro del Russiagate ha gestito negli Usa fiumi di denaro sospetto per le famiglie di due ricchissimi ricercati dal Kazakhstan. Che mandano soldi anche ad Alma Shalabayeva, la presunta perseguitata che ha fatto incriminare la polizia italiana. Ecco la nuova inchiesta dell'Espresso con il consorzio IcijDa Vladimir Putin a Donald Trump, da Erdogan all'Iran: i tesori segreti dei clan dei presidenti" Fincen Files, tangenti dal traffico d'armi ai padroni azeri del super-gasdotto Tap" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Il manager al centro del Russiagate ha gestito negli Usa fiumi di denaro sospetto per le famiglie di due ricchissimi ricercati dal Kazakhstan. Che mandano soldi anche ad Alma Shalabayeva, la presunta perseguitata che ha fatto incriminare la polizia italiana. Ecco la nuova inchiesta dell'Espresso con il consorzio IcijDa Vladimir Putin a, da Erdogan all'Iran: idei clan dei presidenti", tangenti dal traffico d'armi ai padroni azeri del super-gasdotto Tap"

L'inchiesta giornalistica internazionale Fincen Files scoperchia anche trame di Stato finora tenute segrete. La Israel Aerospace Industries (Iai), la più grande industria aero-spaziale israeliana ...

Tutti i casini bancari di Hsbc (nella tenaglia Usa-Cina)

Il prezzo delle azioni di Hsbc è sceso al livello più basso dal 1995 a causa delle accuse di riciclaggio. Pressioni anche da Cina e Usa ...

L'inchiesta giornalistica internazionale Fincen Files scoperchia anche trame di Stato finora tenute segrete. La Israel Aerospace Industries (Iai), la più grande industria aero-spaziale israeliana ...Il prezzo delle azioni di Hsbc è sceso al livello più basso dal 1995 a causa delle accuse di riciclaggio. Pressioni anche da Cina e Usa ...