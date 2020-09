Covid, l’immunità maggiore in Lombardia e il rischio più alto al sud (Di martedì 29 settembre 2020) A parlare stavolta è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. L’esperto ha parlato della situazione italiana in merito al coronavirus focalizzandosi sulla differenza che c’è – allo stato attuale delle cose – tra il nord e il sud del paese. «Il rischio è che possa succedere lì (al sud n.d.r.) quello che è successo qui, ma non con la stessa gravità», ha detto in riferimento alla città di Bergamo e alla situazione immunità Covid in Lombardia. LEGGI ANCHE >>> Ricciardi spiega perché non è corretto parlare di seconda ondata: «La prima non è mai finita» Bene l’immunità Covid in Lombardia La ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) A parlare stavolta è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. L’esperto ha parlato della situazione italiana in merito al coronavirus focalizzandosi sulla differenza che c’è – allo stato attuale delle cose – tra il nord e il sud del paese. «Ilè che possa succedere lì (al sud n.d.r.) quello che è successo qui, ma non con la stessa gravità», ha detto in riferimento alla città di Bergamo e alla situazione immunitàin. LEGGI ANCHE >>> Ricciardi spiega perché non è corretto parlare di seconda ondata: «La prima non è mai finita» Bene l’immunitàinLa ...

