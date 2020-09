Così alcune app spiano gli utenti attraverso i movimenti dello smartphone (Di martedì 29 settembre 2020) alcune aziende stanno sviluppando software per studiare il comportamento e i gusti delle persone attraverso i sensori di movimento del loro smartphone Sapranno se siamo fermi, se stiamo correndo, se siamo al cinema e a che ora andiamo al letto la notte basandosi sul movimento del telefono Leggi su it.mashable (Di martedì 29 settembre 2020)aziende stanno sviluppando software per studiare il comportamento e i gusti delle personei sensori di movimento del loroSapranno se siamo fermi, se stiamo correndo, se siamo al cinema e a che ora andiamo al letto la notte basandosi sul movimento del telefono

albertoangela : Raffaello è stato un giovane uomo che ha vissuto una vita breve ma intensa, costellata di passioni e di eccessi. La… - ritornalfuturo : @minimalismist Cuore ma magari riesci a entrare comunque visto che alcune persone passano il test ma poi fanno altr… - Francym97 : RT @Antonie50939795: Massimiliano alcuni giorni fa: 'sapevo di essere timido ma non così tanto, alcune volte ho la sensazione di disturbare… - specchiovelo : In queste ultime settimane ho davvero detto ad alcune persone I'm tired of your bullshits... e mi sento così bene... - Mami43977485 : RT @LILITH24595979: 'Alcune donne sono così, fingono di amare la forma e intanto scavano in cerca dell’essenza, fino a farsi sanguinare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Così alcune «Un solo centro di spesa. Così il Papa chi ha chiesto linearità e trasparenza» Corriere della Sera