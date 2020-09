Collocamento Btp a dieci anni | rendimenti al minimo storico Mes sempre meno conveniente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Mai così in basso. Il rendimento dei Btp decennali collocati oggi sul mercato (titoli per 4,5 mld di euro) si è attestato allo 0,89% il livello più basso di. Significa che ogni anno lo stato italiano pagherà interessi pari a soli 40 milioni. Il Tesoro ha anche assegnato in asta Btp a 5per 2,5 mld, in questo caso la cedola è dello 0,35%. Scadenze più brevi offrono giànegativi. Il livello deiitaliani rimane comunque tra i più alti dell’ area euro. Più gli interessi scendono più si riduce la convenienza del ricorso ai prestito dell’Ue. Tra questi il Mes sulla cui scadenza decennale si paga circa lo 0,1%. Domenica scorsa il governatore dei Banca d’Italia Ignazio Visco ha affermato, nel suo intervento ...