Cava de’ Tirreni | Danni a Santa Lucia | Arcara ed in altre frazioni

"Se non è strettamente necessario restiamo in casa ed evitiamo di prendere l'auto. – così ieri pomeriggio il sindaco Servalli si è rivolto ai suoi concittadini – Ci sono problemi in città". Una tempesta di pioggia e di vento, si è abbattuta con violenza su Cava de' Tirreni nel pomeriggio di ieri. Ingenti i Danni e gli allagamenti che la pioggia e il forte vento stanno provocando in tutta la città, da Passiano a Castagneto, dall'Arcara a Pregiato, dall'Annunziata fino al centro cittadino. Ma la zona che è stata maggiormente colpita è quella di Santa Lucia dove una vera e propria tempesta d'acqua ha causato danneggiamenti agli edifici e all'arredo urbano e provocato momenti ...

