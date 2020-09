Ascolti TV 28 settembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 29 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 28? Sui canali Rai,, sono andati in onda Nero a metà (Rai 1), Boss in incognito (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip(Canale 5), The Foreigner (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di28, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e ...

VigilanzaT : #AscoltiTv #28settembre. Clerici parte bene ma Palombelli continua a prevalere #Auditel #VigilanzaTv #VTV… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 28 settembre 2020. GfVip sale al 19,75%, Striscia al 18,61%, Clerici al 15,38% - Ascolti Tv | L… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 28 settembre 2020. GfVip sale al 19,75%, Striscia al 18,61%, Clerici al 15,38% - Teleblogmag : La fiction di Rai Uno vince la serata, in risalita Gf Vip 5. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - dallaAallaZip : Ascolti Auditel della serata di ieri : -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

PERUGIA - Dopo la “riprogrammazione” voluta da Raffaele Cantone (“indignato” per le fughe di notizie), ripartono le indagini sull’esame “farsa” di Luis Suarez, che il 17 settembre ha conseguito all’Un ...Indovina La Canzone" ogni martedì su TV8!Dopo il successo di critica e ascolti di "Guess My Age", Enrico Papi raddoppia e conduce "Name That Tune - Indovina La Canzone", il nuovo show in prima serata ...