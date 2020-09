Armenia, Mkhitaryan: “Mi schiero con la mia patria, la Turchia smetta di reclutare terroristi stranieri” (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Henrikh Mkhitaryan scende in campo. Stavolta però il calcio non c’entra, la partita è ben più importante: si tratta di sostenere la propria nazione in guerra contro l’Azerbaijan. I tremendi scontri nella provincia separatista del Nagorno-Karabakh, ripresi domenica scorsa, hanno toccato profondamente il trequartista della Roma che non ha esitato a prendere una netta posizione. “La fine immediata di questi crimini contro l’umanità è urgente e vitale. La Turchia – ha scritto sui propri canali social Mkhitaryan – deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattenti terroristi stranieri per attaccare gli armeni. Invito la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Henrikhscende in campo. Stavolta però il calcio non c’entra, la partita è ben più importante: si tratta di sostenere la propria nazione in guerra contro l’Azerbaijan. I tremendi scontri nella provincia separatista del Nagorno-Karabakh, ripresi domenica scorsa, hanno toccato profondamente il trequartista della Roma che non ha esitato a prendere una netta posizione. “La fine immediata di questi crimini contro l’umanità è urgente e vitale. La– ha scritto sui propri canali social– deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattentistranieri per attaccare gli armeni. Invito la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per ...

