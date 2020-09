Antonio l’assassino di Eleonora e Daniele: prelevato al Fazzi ride, è artefice di un piano diabolico (Di martedì 29 settembre 2020) “Si tratta di una rarità nel panorama della criminologia penale che speriamo di approfondire nei prossimi giorni” ha detto il procuratore capo di Lecce nel corso della conferenza stampa che si è svolta intorno alle 22,30 del 28 settembre 2020 per annunciare le importanti novità in merito alle indagini per la morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis. De Castris ha parlato di un omicidio ben studiato, di un piano diabolico che ha poi portato alla morte dei due ragazzi che conoscevano il 21enne di Casarano. Antonio de Marco, fino a qualche settimana prima, in quella casa di Lecce ci viveva. Ed è lì, in quel periodo passato con Daniele che forse va ricercato il movente di un omicidio efferato. Antonio sarebbe entrato in casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) “Si tratta di una rarità nel panorama della criminologia penale che speriamo di approfondire nei prossimi giorni” ha detto il procuratore capo di Lecce nel corso della conferenza stampa che si è svolta intorno alle 22,30 del 28 settembre 2020 per annunciare le importanti novità in merito alle indagini per la morte diManta eDe Santis. De Castris ha parlato di un omicidio ben studiato, di unche ha poi portato alla morte dei due ragazzi che conoscevano il 21enne di Casarano.de Marco, fino a qualche settimana prima, in quella casa di Lecce ci viveva. Ed è lì, in quel periodo passato conche forse va ricercato il movente di un omicidio efferato.sarebbe entrato in casa ...

