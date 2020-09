Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 19.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24TERAMO E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI SI RALLENTA ALTEZZA USCITA APPIA E RIMANENDO SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA CI SONO CODE NELLE DUE ALTEZZA ISOLA FARNESE E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE RALLENTAMENTI SEMPRE NELLE DUE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO ...