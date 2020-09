Scuola, la denuncia: "Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi" (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Genitori sul piede di guerra presso l'Istituto comprensivo Laparelli di Torpignattara nella Capitale. Una Classe del plesso Deledda "è stata messa in quarantena giovedì scorso senza che venissero date alle famiglie informazioni ufficiali più volte richieste a tutela della salute di tutta la comunità scolastica". La denuncia all'Adnkronos è del Comitato genitori Deledda (primaria)-Pavoni (secondaria), due dei sei plessi dell'Istituto comprensivo, frequentato da circa 1400 studenti, che affermano: "La mancanza di comunicazione efficace, buon senso e capacità gestionali ha generato panico, rabbia, incertezze ed allarmismo. Asl e referenti Covid qui sono fantasmi. Ciò facilmente porterà le famiglie a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Genitori sul piede di guerra presso l'Istituto comprensivo Laparelli di Torpignattara nella Capitale. Unadel plesso Deledda "è stata messa ingiovedì scorso senza che venissero date alle famiglie informazioni ufficiali più volte richieste a tutela della salute di tutta la comunità scolastica". Laall'Adnkronos è del Comitato genitori Deledda (primaria)-Pavoni (secondaria), due dei sei plessi dell'Istituto comprensivo, frequentato da circa 1400 studenti, che affermano: "La mancanza di comunicazione efficace, buon senso e capacità gestionali ha generato panico, rabbia, incertezze ed allarmismo. Asl equi sono. Ciò facilmente porterà le famiglie a ...

TV7Benevento : Scuola, la denuncia: 'Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi'... - holyghostpro : Scuola, la denuncia: “Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi” - My_Salute : Scuola, la denuncia: “Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi” - babyjohnlocked : Sono più preoccupata per l'inizio della scuola che per la probabile denuncia per invasione di proprietà privata che… - Mari112it : RT @valy_s: FINALMENTE qualche medico si fa sentire e denuncia la FOLLIA del sistema. #COVID?19 #scuola Allarme dei pediatri: “È INACCETTAB… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola denuncia Scuola, la denuncia: "Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi" Adnkronos Scuola, la denuncia: "Classe in quarantena, Asl e referenti Covid fantasmi"

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Genitori sul piede di guerra presso l'Istituto comprensivo Laparelli di Torpignattara nella Capitale. Una classe del ...

sea view resort a koh chang 8

Irene Soave per il "Corriere della Sera" sea view resort a koh chang 8 Due anni di prigione per una recensione pessima su TripAdvisor: non è un romanzo di vendetta scritto da un ristoratore, ma la con ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Genitori sul piede di guerra presso l'Istituto comprensivo Laparelli di Torpignattara nella Capitale. Una classe del ...Irene Soave per il "Corriere della Sera" sea view resort a koh chang 8 Due anni di prigione per una recensione pessima su TripAdvisor: non è un romanzo di vendetta scritto da un ristoratore, ma la con ...