Scuola, c'è la data per il concorso straordinario: al via il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Il concorso, per 32mila posti, riguarderà i docenti precari che hanno svolto almeno tre anni di servizio. E' iniziato l'incontro tra i sindacati della Scuola e il ministero dell'Istruzione per discutere del concorso straordinario per i professori. Il concorso, per 32mila posti, che riguarderà i docenti precari che hanno svolto almeno tre anni di servizio.

