Scopre il marito in auto con l’amante: moglie manda il traffico in tilt (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia di tradimento che ha coinvolto un’intera città. Una donna Scopre il marito in auto con l’amante e manda il traffico in tilt. La reazione della moglie infatti ha bloccato tutte le auto in strada facendo diventare la vicenda virale. Il fatto è avvenuto a Mumbai dove la malcapitata vittima del tradimento, stava pedinando il marito infedele ormai quasi certa della sua relazione clandestina. E infatti come aveva previsto, ha colto il fedifrago sul fatto; peccato che la scoperta sia avvenuta in pieno centro e in mezzo ad una fila di macchine. Dopo aver colto il marito in macchina con l’amante la donna ha fermato la sua auto in mezzo alla strada. La sua reazione ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia di tradimento che ha coinvolto un’intera città. Una donnailincon l’amante eilin. La reazione dellainfatti ha bloccato tutte lein strada facendo diventare la vicenda virale. Il fatto è avvenuto a Mumbai dove la malcapitata vittima del tradimento, stava pedinando ilinfedele ormai quasi certa della sua relazione clandestina. E infatti come aveva previsto, ha colto il fedifrago sul fatto; peccato che la scoperta sia avvenuta in pieno centro e in mezzo ad una fila di macchine. Dopo aver colto ilin macchina con l’amante la donna ha fermato la suain mezzo alla strada. La sua reazione ...

arcadiaMMXV : Celebrolesi, se la figa vi fa 'st'effetto fatevelo mettere ar culo che magari la piantate di romper cazzo a chi sco… - 0Cicerone : RT @BI_Italia: India, scopre il marito in auto con un’altra donna: la reazione della moglie blocca il traffico di Mumbai - Stefanex92 : RT @BI_Italia: India, scopre il marito in auto con un’altra donna: la reazione della moglie blocca il traffico di Mumbai - BI_Italia : India, scopre il marito in auto con un’altra donna: la reazione della moglie blocca il traffico di Mumbai - srart3mis : Una donna morta dissanguata... nella casa c’era anche il bambino, che ha assistito all’omicidio?? si scopre essere s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre marito Grazie ad un ventilatore smart marito scopre tradimenti della moglie Sputnik Italia Trama Un amore degenerato

La bella Jamie abbandona il marito dopo aver scoperto di essere stata tradita e si trasferisce con il figlio nella casa dei genitori. Nei giorni successivi la donna conosce l'affascinante Whit, il qua ...

Dà fuoco alla moglie | la tragedia avviene per futili motivi

Dopo un litigio un uomo dà fuoco alla moglie. Prima la colpisce facendola svenire e poi compie l’orribile delitto. Un uomo dà fuoco alla moglie e purtroppo questa follia finisce con il costare la vita ...

La bella Jamie abbandona il marito dopo aver scoperto di essere stata tradita e si trasferisce con il figlio nella casa dei genitori. Nei giorni successivi la donna conosce l'affascinante Whit, il qua ...Dopo un litigio un uomo dà fuoco alla moglie. Prima la colpisce facendola svenire e poi compie l’orribile delitto. Un uomo dà fuoco alla moglie e purtroppo questa follia finisce con il costare la vita ...