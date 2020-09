Roland Garros 2020: posticipato Fognini-Kukushkin per pioggia (Di lunedì 28 settembre 2020) La sfida tra Fabio Fognini e Mikhail Kukushin è posticipata per pioggia al Roland Garros 2020. Il match dell’azzurro, valevole per il primo turno, dovrà aspettare: le precipitazioni, come accaduto ieri, sono protagoniste a Parigi. Nessun incontro è sceso in campo regolarmente alle ore 11:00, tranne quello sul ‘Philippe Chatrier’ (tra Dodin e Kvitova) dove è disponibile il tetto da quest’anno e dunque non c’è il problema legato al meteo. Fognini gioca sul ‘Simonne Mathieu’ dove il campo è ancora coperto dai teloni. Seguiranno aggiornamenti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) La sfida tra Fabioe Mikhail Kukushin è posticipata peral. Il match dell’azzurro, valevole per il primo turno, dovrà aspettare: le precipitazioni, come accaduto ieri, sono protagoniste a Parigi. Nessun incontro è sceso in campo regolarmente alle ore 11:00, tranne quello sul ‘Philippe Chatrier’ (tra Dodin e Kvitova) dove è disponibile il tetto da quest’anno e dunque non c’è il problema legato al meteo.gioca sul ‘Simonne Mathieu’ dove il campo è ancora coperto dai teloni. Seguiranno aggiornamenti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH

