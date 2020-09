Rientro a scuola | nelle aziende di trasporto serve più flessibilità A iniziare dagli abbonamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Prime settimane di lezioni con disagi, e spesso con assembramenti, per studenti e pendolari a bordo dei mezzi. Il sistema trasporti, in queste prime settimane, ha tenuto a fatica, grazie all’avvio a rilento e scaglionato delle scuole e agli orari ridotti. Grazie anche alle famiglie che hanno preferito accompagnare i figli ain automobile e allo smart working. Disagi a macchia di leopardo in tutta Italia, dove i passeggeri restano anche a piedi per rispettare i limiti di carico dell’80% dei posti sugli autobus quando il distanziamento a bordo viene fatto rispettare. La prova del nove ci sarà al giro di boa della seconda settimana di lezioni, quando gli orari e i turni degli istituti, le corse di treni e autobus urbani e extraurbani saranno a regime. Gli istituti, per garantire il distanziamento e lo svolgersi delle lezioni nella massima ...