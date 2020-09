PosteMobile down, cosa è successo (Di lunedì 28 settembre 2020) Problemi per gli utenti di PosteMobile, tutti i servizi down. I clienti non possono inviare o ricevere messaggi e telefonate. PosteMobile down, disservizi in diverse zone d’Italia. Nel corso della mattinata del 28 settembre, diversi utenti hanno segnalato problemi legati all’operatore. Tra le segnalazioni si registra l’impossibilità ad effettuare e ricevere telefonate e a inviare e ricevere SMS. Inoltre gli utenti hanno segnalato anche di non riuscire a connettersi alla rete. Fonte foto: https://www.facebook.com/PosteMobile/PosteMobile down La mappa dei disservizi presenta segnalazioni provenienti da quasi tutta Italia. Questo lascia presupporre che il problema sia di discreta entità e che non si tratti di disservizi legati a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Problemi per gli utenti di, tutti i servizi. I clienti non possono inviare o ricevere messaggi e telefonate., disservizi in diverse zone d’Italia. Nel corso della mattinata del 28 settembre, diversi utenti hanno segnalato problemi legati all’operatore. Tra le segnalazioni si registra l’impossibilità ad effettuare e ricevere telefonate e a inviare e ricevere SMS. Inoltre gli utenti hanno segnalato anche di non riuscire a connettersi alla rete. Fonte foto: https://www.facebook.com/La mappa dei disservizi presenta segnalazioni provenienti da quasi tutta Italia. Questo lascia presupporre che il problema sia di discreta entità e che non si tratti di disservizi legati a ...

SkyTG24 : PosteMobile down, problemi alla rete in tutta Italia e migliaia di segnalazioni - monsieurgg : #postemobile down. Senza chiamate ne dati, davvero una vergogna. @PosteNews - paulin_spa : #postemobile è down tutto morto voce e dati compresi i #morticani - Sayara72440139 : mannaggia a me con PosteMobile in down #postemobile - _andrea_ab : RT @JacopoVisani: @PosteMobile down da ore, un numero enorme di persone impossibilitate a comunicare e a lavorare e nemmeno una comunicazio… -