Perché è un problema se il codice sorgente di Windows Xp circola online (Di lunedì 28 settembre 2020) foto: Getty ImagesIn questi giorni su 4chan è trapelato il codice sorgente di Windows Xp permettendo a chiunque di scaricarlo e di farne l’uso che vuole. Assieme al codice del sistema operativo il leak ha portato alla luce anche i codici sorgente di Ms Dos 3.30, Ms Dos 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, Windows CE 4, Windows CE 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded Ce, Windows Nt 3.5, Windows Nt 4. La prima versione di Windows Xp è stata distribuita il 25 ottobre 2001 e il sistema operativo ha continuato a ricevere gli aggiornamenti dal colosso di Redmond fino all’8 aprile 2014, quando Microsoft ha deciso di abbandonare ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) foto: Getty ImagesIn questi giorni su 4chan è trapelato ildiXp permettendo a chiunque di scaricarlo e di farne l’uso che vuole. Assieme aldel sistema operativo il leak ha portato alla luce anche i codicidi Ms Dos 3.30, Ms Dos 6.0,2000,CE 3,CE 4,CE 5,Embedded 7,Embedded Ce,Nt 3.5,Nt 4. La prima versione diXp è stata distribuita il 25 ottobre 2001 e il sistema operativo ha continuato a ricevere gli aggiornamenti dal colosso di Redmond fino all’8 aprile 2014, quando Microsoft ha deciso di abbandonare ...

