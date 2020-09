Patch di settembre per Huawei P30/P30 Pro e novità per Huawei Watch GT 2/2e (Di lunedì 28 settembre 2020) Huawei P30 e P30 Pro ricevono l'aggiornamento 10.1.0.166 con le Patch di settembre, mentre si aggiornano Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e L'articolo Patch di settembre per Huawei P30/P30 Pro e novità per Huawei Watch GT 2/2e proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 28 settembre 2020)P30 e P30 Pro ricevono l'aggiornamento 10.1.0.166 con ledi, mentre si aggiornanoGT 2 eGT 2e L'articolodiperP30/P30 Pro e novità perGT 2/2e proviene da TuttoAndroid.

Notiziedi_it : A livello globale la patch di settembre sui Samsung Galaxy Note 10 - PHONETHRONE2012 : Galaxy S20, Plus e Ultra: l'ultimo aggiornamento migliora la fotocamera: Samsung continua a prendersi cura dei suoi… - nokioteca : Nokia 8.1, Nokia 6.2 e Nokia 3.1 ricevono le patch di sicurezza di settembre 2020 - Rainbow6IT : ??Patch Y5S3.1 per XB1?? Oggi, 23 Settembre, rilasceremo la patch 3.1 su XB1. Ora: 15:00 Durata stimata: 30 minut… - unadituidder : RT @KindSlowpoke: Ciao Raga! Inizio il mini-evento 'pumkin patch'. Dal 16 al 30 settembre accetto ordini per le zucche autunnali. Prezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Patch settembre Patch settembre: tutti gli smartphone Android aggiornati | Galaxy S20 HDblog In sicurezza i Huawei P30 ma EMUI 11 ancora lontana

I Huawei P30 e P30 Pro non possono di certo essere considerati dei device dimenticati. Per quanto lo scettro di ...

Call of Duty Warzone e Modern Warfare: quando inizia la Stagione 6?

Quando inizia la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare? L'attesa non è lunga, kick-off fissato per fine settembre.

I Huawei P30 e P30 Pro non possono di certo essere considerati dei device dimenticati. Per quanto lo scettro di ...Quando inizia la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare? L'attesa non è lunga, kick-off fissato per fine settembre.