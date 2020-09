Ndrangheta, duro colpo per una cosca in Aspromonte (Di lunedì 28 settembre 2020) Nove persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Si tratta di capi, elementi di vertice e prestanome della cosca di ‘Ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Ancora un duro colpo per una delle cosche più potenti nell’orbita della ‘Ndrangheta in Calabria. Si tratta dell’arresto di nove persone, messo a segno dagli agenti di polizia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Nove persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Si tratta di capi, elementi di vertice e prestanome delladi ‘di Sant’Eufemia d’. Ancora unper una delle cosche più potenti nell’orbita della ‘in Calabria. Si tratta dell’arresto di nove persone, messo a segno dagli agenti di polizia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

reggiotv : Reggio Calabria. 'Ndrangheta, operazione 'Eyphemos II': duro colpo alle cosche di Sant'Eufemia - GiuseppeGatta6 : RT @MarzianoAnsioso: E' tornato ad abbaiare il mastino napoletano @guiruo (quello che per mesi ha picchiato duro su Agnelli-ndrangheta), or… - juvemyheart : RT @MarzianoAnsioso: E' tornato ad abbaiare il mastino napoletano @guiruo (quello che per mesi ha picchiato duro su Agnelli-ndrangheta), or… - PierCinti : RT @MarzianoAnsioso: E' tornato ad abbaiare il mastino napoletano @guiruo (quello che per mesi ha picchiato duro su Agnelli-ndrangheta), or… - GianniIglesias : RT @MarzianoAnsioso: E' tornato ad abbaiare il mastino napoletano @guiruo (quello che per mesi ha picchiato duro su Agnelli-ndrangheta), or… -