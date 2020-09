Mezz’ora in più: una lungaggine Annunziata (Di lunedì 28 settembre 2020) Mezzo'ora in più - Antonio Di Bella, Romano Prodi, Lucia Annunziata Lucia Annunziata vuò fa’ l’americana (e ci riesce), ma senza dimenticare le più modeste vicende italiche. Per dare respiro al proprio programma domenicale, la giornalista si è attaccata al Trump e all’accesa sfida elettorale di quest’ultimo con Joe Biden. Ma si sa: la cronaca internazionale, da sola, non basta ad accontentare il pubblico nostrano e infatti la nuova edizione di Mezz’ora in più si è aperta con un’intervista a Matteo Salvini, politico visibilmente indigesto alla conduttrice ma in grado di catalizzare l’attenzione. Il confronto tra i due è stato vivace ma anche rispettoso. Intenzionata a rendere serrato il contraddittorio, la Annunziata ha più volte incalzato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Mezzo'ora in più - Antonio Di Bella, Romano Prodi, LuciaLuciavuò fa’ l’americana (e ci riesce), ma senza dimenticare le più modeste vicende italiche. Per dare respiro al proprio programma domenicale, la giornalista si è attaccata al Trump e all’accesa sfida elettorale di quest’ultimo con Joe Biden. Ma si sa: la cronaca internazionale, da sola, non basta ad accontentare il pubblico nostrano e infatti la nuova edizione di Mezz’ora in più si è aperta con un’intervista a Matteo Salvini, politico visibilmente indigesto alla conduttrice ma in grado di catalizzare l’attenzione. Il confronto tra i due è stato vivace ma anche rispettoso. Intenzionata a rendere serrato il contraddittorio, laha più volte incalzato ...

