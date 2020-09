Ipotesi nuovo lockdown Campania, Confcommercio: “Sarebbe devastante” (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiConfcommercio Campania pronta alla mobilitazione generale se il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dovesse confermare la decisione di chiudere nuovamente le attività commerciali. Provvedimento inaccettabile per Confcommercio Campania che, chiede con urgenza un incontro in Regione. “Le dichiarazioni del presidente De Luca su nuove possibili chiusure delle attività commerciali per arginare il diffondersi dell’epidemia di contagi da Covid19 – spiegano i presidenti di Napoli, Caserta e Salerno Carla Della Corte, Lucio Sindaco e Giuseppe Gagliano – stanno generando non poche ansie tra gli operatori del settore che temono gli effetti nefasti di un secondo lockdown. Un’Ipotesi che va assolutamente scongiurata. Le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutipronta alla mobilitazione generale se il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dovesse confermare la decisione di chiudere nuovamente le attività commerciali. Provvedimento inaccettabile perche, chiede con urgenza un incontro in Regione. “Le dichiarazioni del presidente De Luca su nuove possibili chiusure delle attività commerciali per arginare il diffondersi dell’epidemia di contagi da Covid19 – spiegano i presidenti di Napoli, Caserta e Salerno Carla Della Corte, Lucio Sindaco e Giuseppe Gagliano – stanno generando non poche ansie tra gli operatori del settore che temono gli effetti nefasti di un secondo. Un’che va assolutamente scongiurata. Le ...

