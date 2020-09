Il rimprovero a due clienti: «Mettete la mascherina»: scoppia la rissa in un supermercato di Crema – Il video (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreDue uomini si rifiutano di indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal Coronavirus e in un supermercato di Crema scoppia una rissa senza esclusione di colpi. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio del 27 settembre, alla Coop del centro commerciale Gran Rondò. «Il video che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso», ha denunciato Francesco Iacovone, sindacalista dei Cobas. Per bloccare i due uomini si è reso necessario l’intervento della polizia, ma per Iacovone il problema è più profondo: «Questo è ciò che succede nei luoghi del commercio tutti i giorni. Milioni di lavoratori restano esposti al rischio di contagio e ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreDue uomini si rifiutano di indossare laper proteggere se stessi e gli altri dal Coronavirus e in undiunasenza esclusione di colpi. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio del 27 settembre, alla Coop del centro commerciale Gran Rondò. «Ilche abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso», ha denunciato Francesco Iacovone, sindacalista dei Cobas. Per bloccare i due uomini si è reso necessario l’intervento della polizia, ma per Iacovone il problema è più profondo: «Questo è ciò che succede nei luoghi del commercio tutti i giorni. Milioni di lavoratori restano esposti al rischio di contagio e ...

Covid, maxi rissa nel supermercato a Crema dopo il rimprovero ai clienti: «Mettete la mascherina»

Botte da orbi nel supermercato. Tutti contro tutti. Il motivo? Due clienti rifiutano di indossare la mascherina. Una parola tira l'altra, il rimprovero non viene ben accolto. E scatta ...

