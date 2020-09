IGD | si dimette consigliere indipendente Sergio Lugaresi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ comunica cheha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratorein data 28 settembre 2020, per motivi da ricondursi ad altri impegni professionali., che era anche membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le parti correlate, non detiene alcuna azione IGD.