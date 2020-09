Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: volano insulti (Di lunedì 28 settembre 2020) . L'influencer dopo il coming out di Gabriel Garko, indossando un paio di tacchi ha ironizzato sull'accaduto facendo l'... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) . L'influencer dopo il coming out di Gabriel Garko, indossando un paio di tacchi ha ironizzato sull'accaduto facendo l'...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - FelipeMaryFanti : RT @eleninapanevina: Signorini: “ora faremo una cosa di una perfidia assoluta: solo due donne avranno l’immunità” Ilary: “il grande fratel… - nonograzieh : RT @eleninapanevina: Signorini: “ora faremo una cosa di una perfidia assoluta: solo due donne avranno l’immunità” Ilary: “il grande fratel… -