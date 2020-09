Fauci: «Non solo le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus» (Di lunedì 28 settembre 2020) Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca ieri era ospite a Che Tempo che fa. Fauci ha detto una frase chiara che potrebbe schiarire la mente ai negazionisti: “Non sono le misure sanitarie il nemico, il nemico è il virus”. La frase è una parte della risposta a una domanda di Fabio Fazio sulla popolarità, in senso positivo e negativo, che i virologi hanno riscontrato in questi anni. “Come lei ha detto è un fenomeno sociologico interessantissimo questo: la popolarità che mi sono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronadella Casa Bianca ieri era ospite a Che Tempo che fa.ha detto una frase chiara che potrebbe schiarire la mente ai negazionisti: “Non sono leil, ilè il”. La frase è una parte della risposta a una domanda di Fabio Fazio sulla popolarità, in senso positivo e negativo, che i virologi hanno riscontrato in questi anni. “Come lei ha detto è un fenomeno sociologico interessantissimo questo: la popolarità che mi sono ...

