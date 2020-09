Disastro in Australia, muoiono centinaia di balene. Video impressionante (Di lunedì 28 settembre 2020) Il fatto è accaduto lungo la costa occidentale della Tasmania, isola posta a sud-est dell’Australia. Qualche giorno fa circa 90 balene pilota hanno portato l’intero branco composto da centinaia di esemplari a spiaggiarsi. Almeno 400 di essi, secondo le notizie d’agenzia, sarebbero morti. Si tratta di uno dei più grandi disastri che abbia colpito la popolazione di balene negli ultimi anni. Tali eventi sono relativamente frequenti ma non con questi numeri. Il Video che vi mostriamo fa davvero impressione! Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Il fatto è accaduto lungo la costa occidentale della Tasmania, isola posta a sud-est dell’. Qualche giorno fa circa 90pilota hanno portato l’intero branco composto dadi esemplari a spiaggiarsi. Almeno 400 di essi, secondo le notizie d’agenzia, sarebbero morti. Si tratta di uno dei più grandi disastri che abbia colpito la popolazione dinegli ultimi anni. Tali eventi sono relativamente frequenti ma non con questi numeri. Ilche vi mostriamo fa davvero impressione! Meteo Giornale.

